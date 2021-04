Dal Tiepolo al Castello, mostre e musei riaprono i battenti a Milano

Ricominciamo. Milano riapre spazi museali e mostre pubblici e privati, con la novità delle porte aperte anche nel weekend. I musei civici ripartono oggi a ingresso gratuito (10-17.30), con obbligo di prenotazione solo il sabato e festivi. Info museicivicimilano.vivaticket.it. La Pinacoteca di Brera riapre il 4 maggio e un giorno prima la Braidense. Anticipato già a ieri il taglio del nastro per Gallerie d’Italia (mostra su Tiepolo che chiude il 2 maggio) e del Poldi Pezzoli, mentre da oggi il Diocesano c’è, con la mostra sugli affreschi del monastero di Santa Chiara. Il 1° maggio toccherà al Museo della Scienza, l’8 maggio al Planetario e la prossima settimana al Cenacolo. Via libera alle mostre. A Palazzo Reale: Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa, fino al 12 settembre; Prima, donna. Margaret-Bourke White, fino al 29 agosto. E via libera all’esposizione Le signore dell’arte. Storie di donne fra ‘500 e ‘600 già allestita ma non ancora aperta (fino al 27 luglio). Il Museo del Novecento è stato completamente riallestito in due piani, così il Museo di Storia Naturale con le sale dedicate alla mineralogia. Ripartono le mostre di Castello, Acquario e Casa Museo Boschi Di Stefano. Al Museo del 900 riapre Carla Accardi (fino al 27 giugno). Dal 1° maggio al Mudec si potrà tornare a vedere riaprono la mostra fotografica di Tina Modotti (fino al 7 novembre) e il progetto Robot. The Human Projet (fino al 1° agosto). Al Pac riapre Autoritratto di Luisa Lambri (fino al 19 settembre). Uno sguardo anche alle mostre future. La più attesa è la grande retrospettiva di Mario Sironi al Museo del 900 dal 23 luglio, al 31 marzo 2022. L’11 giugno al Castello Sforzesco nel bicentenario della morte l’omaggio al grande poeta milanese Carlo Porta: El sur Carlo milanes. Il 20 luglio la grande esposizione sulla scultura del Rinascimento Il corpo e l’anima. Da Donatello a Michelangelo, coproduzione Castello Sforzesco-Le Louvre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 06:30

