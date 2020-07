Milano, travolta dal treno in partenza: morta donna alla Stazione Centrale. «Stava attraversando i binari»

Milano, tragedia in Centrale. È deceduta alle 14.03 all'ospedale Niguarda per le gravissime lesioni agli arti inferiori e per emorragia la donna di 82 anni investita da un treno alla stazione Centrale di Milano.



Era dal lato sbagliato del treno, quello dove non si aprono le porte, e così per riuscire a salire in tempo sul Milano Lecce ha attraversato i binari davanti alla motrice. Il macchinista non l'ha vista ed è partito. È questa - secondo gli accertamentI della Polfer - la dinamica dell'incidente avvenuto oggi dopo le 12 e costato la vita alla anziana passeggera.



È stata quindi una tragedia quanto avvenuto alla stazione Centrale. L'anziana, residente a Genova, ha cercato di attraversare i binari con tanto di valige. Ad accorgersi di cosa era accaduto e a dare subito l'allarme è stato un uomo che si trovava sulla banchina corretta e ha visto una testa spuntare e poi scomparire alla partenza del treno. L a donna si trovava sulla banchina fra i binari 17 e 18 mentre il treno si era appena messo in movimento, il convoglio le ha tranciato braccio e gamba destri. Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA