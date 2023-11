Milano, metro rossa sospesa tra le stazioni di Cairoli e Pasteur per danni a una galleria: i treni e le alternative per muoversi in città

di Redazione web

La linea della metro M1 di Milano è interrotta tra Cairoli e Pasteur per danni a una galleria durante i lavori notturni. Intorno alle 4, spiega Atm, l'azienda di trasporti milanesi, un tratto di galleria in prossimità della stazione di Palestro è stato danneggiato durante le ultime lavorazioni.

La dinamica

In particolare, nelle fasi di manovra dei mezzi operativi è stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato e deve essere messo in sicurezza.

Per questo motivo i treni tra Cairoli e Pasteur sono sostituiti da bus, che fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1. Atm si scusa con tutti i passeggeri per il disagio e assicura che «tutte le squadre sono fin da subito al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo».

Le alternative

I treni sono sostituiti da bus, che fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1 e viaggiano compatibilmente con le condizioni del traffico. I bus non fermano a Cairoli: la fermata più vicina è a Cadorna, in via Carducci.

A Loreto non si cambia con M2: si può optare per Cadorna. A Duomo non si cambia con M3. A San Babila non si cambia con M4. Per spostarsi tra Cadorna e Loreto, conviene la M2. Per cambiare con le linee S meglio evitare Porta Venezia e scegliere invece Dateo o Repubblica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 13:41

