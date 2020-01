Milano Marathon 2020, aperte le iscrizioni alle staffette benefiche

Aperte le iscrizioni alla, la staffetta legata alla Generali Milano Marathon in programma domenica 5 aprile nel cuore della città. L’evento, che permette di dividere la corsa lungo i 42 chilometri e 195 metri del percorso in 4 frazioni, di lunghezza compresa tra i 7 e i 14 km ciascuna (tra i 6.8km e 13.8km, per la precisione) attira ogni anno sempre più runner desiderosi di abbinare l’attività fisica con una scelta dal forte valore sociale.La prima grande novità relativa alla nuova edizione della staffetta a team riguarda l’ingresso di un nuovo Title Sponsor: si tratta di RIGAMONTI.Laè l’evento al quale si collega il Milano Charity Program, il più grande progetto di solidarietà in ambito sportivo in Italia. Grazie al programma benefico, le 90 Organizzazioni No Profit (ONP) iscritte quest’anno potranno trovare un importante strumento di raccolta fondi a sostegno dei propri progetti sociali. Il coinvolgimento dei runner avviene grazie all’iscrizione alla staffetta, che è possibile solo ed esclusivamente attraverso una delle ONP ufficiali. Le stesse associazioni stabiliscono in autonomia la donazione minima a fronte della quale i pettorali verranno donati ai partecipanti. RCS Sports & Events - RCS Active Team ha già chiuso in autunno l’elenco di tutte le Organizzazioni No Profit del 2020 [ www.generalimilanomarathon.it/staffetta/ ].Tanti e diversi gli ambiti in cui operano le diverse Organizzazioni (inclusione sociale, salute, disabilità, istruzione, sport e ambiente), con una particolare attenzione alla tutela e alla cura dell’infanzia e una forte sensibilità verso il tema dell’immigrazione. Nato nel 2010 su ispirazione del modello anglosassone e cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni, nelle ultime due edizioni della maratona il Milano Charity Program ha raggiunto risultati eccezionali in termini di raccolta fondi e di partecipanti, riuscendo a posizionare Milano al secondo posto in Europa tra gli eventi di raccolta charity, subito dopo l’inarrivabile London Marathon.Oltreil ricavato ottenuto attraverso la piattaforma di Rete del Dono - Partner del progetto - e 3691 staffette partecipanti nel 2019 (+570 staffette rispetto al 2018). Le premesse per il successo nella prossima edizione ci sono tutte, in meno di 24 ore dall’apertura del nuovo programma di solidarietà, avvenuta a metà settembre, sono stati sottoscritti 64 pacchetti a fronte dei 90 disponibili.