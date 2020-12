Milano, maltempo: donna travolta da un palo

Una donna è rimasta ferita, questa mattina a Milano, a causa del crollo di un palo che l'ha travolta per strada. È accaduto pochi minuti prima delle 9 in via Raffaello Sanzio all'altezza del civico 21, quando, a seguito di una caduta di un albero, che ha colpito le linee aeree dei tram, uno dei 'pali reggifilò che le sostengono è caduto a terra. Secondo le prima informazioni del 118 la donna ha riportato un trauma cranico, ma sarebbe cosciente e, sempre secondo i soccorritori, non in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 10:10

