Milano, scoppia un incendio in una palazzina: intossicate 30 persone tra cui bambini

Circa trenta persone intossicate, ma nessuno in pericolo di vita: è questo il bilancio dell'incendio scoppiato in una palazzina di via Rilke, zona Ponte Lambro (Milano) intorno alle 21.00 della sera di Ferragosto.

Secondo quanto riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l'intossicazione sarebbe lieve, ma tra le persone colpite ci sarebbero anche dei bambini. I residenti sono stati portati negli ospedali di San Donato, Melegnano, Città Studi e Fatebenefratelli. Alcuni di loro sono in condizioni più serie, ricoverati in codice giallo. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. Tutti i condomini sono scesi in strada sotto choc. Sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile e polizia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Il rogo è scoppiato in un condominio di edilizia popolare, gestito da MM. Gli agenti stanno indagando sulle possibili cause: sembrano esserci pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio, con alcuni punti di innesco trovati in diverse aree.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 12:51

