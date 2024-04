Milano Gelato Week, per ogni quartiere c'è un gusto "limited edition" da scoprire

di Claudio Burdi

Tuffarsi nei gusti più sfiziosi scoprire quelli più insoliti, insomma leccarsi i baffi.

Fino a domanica è tempo di Milano Gelato Week, appuntamento imperdibile per fare una scorpacciata di gelato a prezzi davvero contenuti. La seconda edizione ancora più ghiotta per il goloso evento itinerante ideato da ConGelato, la piattaforma social che permette a tutti gli appassionati di coni e coppette di scoprire le migliori gelaterie artigianali meneghine, dove poter assaporare tante creazioni inedite disponibili unicamente nei giorni della manifestazione.

Sono 50 gelaterie per 50 gusti in limited edition scegliendo, a seconda del proprio palato, tra i 10 percorsi esperienziali (ognuno con 5 gelati ispirati a grandi gusti della tradizione da gustare in vari quartieri), proposti in due formule acquistabili sul sito Con-gelato.it o su Deliveroo: Degustazione a 10 euro (fino a due gusti in coppette piccole) o Golosone a 16 euro (fino a 3 gusti in coni o coppette medie).

La stracciatella è protagonista in sfiziose varianti nei percorsi Sarpi-Ghisolfa e Porta Venezia-Porta Romana: crema al babá con pezzi di cioccolato fondente aromatizzato all'arancia e una nota di caramello al rum di Gelatamo; con doppio cioccolato fondente al basilico fresco di Liguria da Gelateria Lab; base crema, gocce di cioccolato e biscotto di meliga da Alberto Marchetti.

Per gli amanti del cioccolato si deve optare per quelli proposti dalle gelaterie di Garibaldi-Isola e Solari-Navigli, tra cui spiccano il semi fondente al caramello con biscotti al burro di Artico Gelateria, il fondente senza glutine e senza lattosio con composta di lamponi di Red&Noir e quello al latte croccante all’amarena di Latteria Medini.

Il gusto nocciola in tante declinazioni per le zone Loreto-Lavater e Città Studi-XXII Marzo, come il nocciola piemontese Igp con foglie di alloro di SBAM Gelati o quello delle Langhe con crema alla nocciola e cioccolato fondente e nocciole pralinate al cacao di Wally Gelateria Creativa.

In zona NoLo-Gorla e San Siro-De Angeli regna il pistacchio: Geko lo propone come variegatura su una base alla ricotta di pecora; con amaretto da Gelateria Marabù; in granella e variegatura su base al passion fruit da Gelateria Artigianale; mango esotico o l’originale Bacio di Giuda di Floriana Gelateria con mandorla saporita di Agrigento e pistacchio di Raffadali dop, avvolto in un caramello al sale di Cervia. E per chi preferisce i gelati alla frutta, nei percorsi Centrale-Buenos Aires e Wagner-Duomo si trovano delizie come il "Cocos Nucifera" del Vietnam di Iconico Gelato (realizzato con le più dolci noci di cocco del Delta del Mekong), quello alla pera decana del Mediterraneo di Antica Gelateria Sartori o quello alle bacche di olivello spinoso toscano (il “limone del nord”) di Enrico Rizzi Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 19:24

