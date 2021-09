Milano, furti e rapine ai danni di minorenni: arrestato un 17enne che spaccò il naso ad un coetaneo per derubarlo

Finisce in carcere un 17enne che ha creato il panico tra i suoi coetanei. Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione dal 2019 e la polizia, mercoledì sera, lo ha rintracciato e arrestato. Oltre ai tanti furti e rapine messe a segno, un anno fa ha spaccato il naso ad un coetaneo per derubarlo. Rapine e furti a danno di ragazzi molto giovani, anche minorenni. Di questo è accusato un 17enne finito agli arresti e portato nel carcere minorile Beccaria di Milano.

La polizia ha arrestato un 17enne, senza fissa dimora, che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso a gennaio 2019 dal tribunale dei minori di Milano, per scontare 2 anni e 6 mesi di carcere a causa dei molti furti e rapine commessi a danno di coetanei.

Al 17enne, inoltre, è stata notificata anche l'ordinanza di custodia cautelare emessa per aver rapinato un minorenne, a novembre 2020 all'interno del Parco Mazzolari. In quell'occasione la vittima, oltre a vedersi sottrarre smartphone, portafoglio e orologio, aveva riportato 15 giorni di prognosi per le lesioni subite alle ossa del naso.

