Milano, folla in centro. È ressa anche per il sosia si Sfera Ebbasta

Coronavirus e folla a Milano. I numeri del covid fanno sempre più paura ma a Milano migliaia di persone si sono riversate in strada per assistere al passaggio dei corridori del Giro d'Italia. Quasi tutti con la mascherina, ma, soprattutto a causa della chiusura della piazza Duomo e delle transenne, che hanno limitato gli spazi per camminare, si sono registrati numerosi assembramenti sotto i portici e in alcune vie del centro città.

Non solo. Ieri, sabato 24, sempre a Milano, folla di ragazzi e pericolosi assembramenti in Duomo per il sosia di Sfera Ebbasta. Il tutto è successo tra San Babila e piazza Duomo, oggi transennata per la corsa Rosa. Tanti ragazzi e ragazze, tutti giovanissimi, convinti che si trattasse del celebre rapper, hanno inseguito il sosia in giro per il centro, arrivando a rincorrerlo, avvicinandosi per fare un selfie con lui. Sono intervenute le forze dell’ordine per far separare i giovani fan.



Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 18:49

