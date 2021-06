Farmaco anti-covid o Viagra? Denunciati due cittadini cinesi

Sequestrati 12mila farmaci illegali e 500mila integratori alimentari pericolosi, spacciati per medicine anti-covid, trovati in due esercizi commerciali gestiti da società cinesi, i cui titolari erano privi dei titoli per metterli in commercio. La scoperta del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf ha interrotto la truffa in atto di un pericoloso intruglio cinese simile al Viagra, tali “compresse di Kamagra”, venduto come farmaco pericolo. Denunciati i due cittadini cinesi accusati di “abuso della professione di farmacista, commercio e somministrazione di medicinali guasti e imperfetti e frode in commercio". Difficile stabilire la provenienza dei prodotti che, una volta entrati nel territorio nazionale, venivano immediatamente frazionati e messi in vendita in numerosi esercizi commerciali compiacenti come "a norma".

«Le analisi di laboratorio -, spiega la Gdf, condotte dall’università degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica - su campioni del materiale in sequestro hanno, infatti, rivelato una composizione differente rispetto a quanto dichiarato sul confezionamento, oltre che per la presenza di metalli pesanti, anche per il rinvenimento di sostanze potenzialmente nocive per la salute dei consumatori».

L’attività del Comando provinciale rientra nell’operazione di contrasto ai traffici illeciti legati all’emergenza epidemica in corso con lo scopo di tutelare i consumatori e gli operatori economici onesti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA