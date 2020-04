Buoni spesa per 13mila famiglie, Palazzo Marino pubblica la graduatoria

Buoni spesa per le famiglie, una domanda su due è stata accolta. È stata pubblicata sul sito del Comune la graduatoria dei cittadini che riceveranno i buoni spesa messi a disposizione con i fondi del governo. In tutto l’amministrazione aveva ricevuto 35.869 domande. Ne ha accolte un po’ più della metà: 13.475.



I cittadini ammessi in graduatoria in realtà sono di più, 15.370. Ci sono 1600 persone che dovranno attendere nuovi fondi da Roma perché le risorse messe in campo finora sono insufficienti per finanziare tutte le richieste. «Per tutti loro - ha spiegato in una nota l’assessore alle Politiche sociale e abitative Gabriele Rabaiotti - stiamo valutando di offrire la possibilità di ricevere il pacco di viveri tramite il dispositivo Aiuto alimentare basato sugli hub già attivi». Chi ha fatto domanda riceverà una mail o un sms in cui verrà comunicato l’esito della graduatoria e il codice Id associato. Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un buono spesa mensile pari a 150 euro per famiglie fino a tre componenti e di 350 euro per famiglie con più di tre componenti. La data di scadenza per l’utilizzo dei buoni spesa è il 30 novembre 2020.



I beneficiari del contributo, come da requisiti richiesti, sono tutti nuclei familiari residenti a Milano, monoreddito o privi di reddito, che vivono in affitto o pagano il mutuo per la prima casa, con una disponibilità sul conto corrente non superiore a cinquemila euro al 31 marzo 2020 e che hanno un reddito complessivo familiare inferiore ai ventimila euro o ai quarantamila nel caso avessero perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus dopo il primo febbraio. Per coloro che hanno scelto la carta prepagata “Soldo”, la polizia locale effettuerà la consegna della carta al domicilio dei richiedenti, chi ha scelto invece di ricevere il buono spesa tramite la app Satispay riceverà un sms con l’accredito oppure con le indicazioni per scaricare la app se non è ancora utente. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 06:00

