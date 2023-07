Milano, la sede dell'ex ospedale Galeazzi diventerà uno studentato

di Simona Romanò

Nuova vita per il vecchio Istituto ortopedico Galeazzi. Nell’agosto 2022, da via Riccardo Galeazzi, zona Bruzzano, si è trasferito nella Milano Innovation District nell’area ex Expo, diventando Irccs ospedale Galeazzi -Sant’Ambrogio. E adesso la struttura, vuota da quasi un anno, da ex ospedale ortopedico diventerà una casa degli studenti. Lo ha annunciato ieri il Gruppo San Donato, parlando di «un ambizioso progetto di riqualificazione e conversione in una Student House». Uno studentato in più per Milano, che ha “fame” di stanze per gli universitari che arrivano da fuori Regione e che molto spesso hanno difficoltà a trovare un alloggio, complice anche il caro-affitti. Lo Student House potrà ospitare fino a 450 studenti, avrà «oltre 400 camere singole, 70 mini appartamenti e tutti i servizi a supporto» dei ragazzi che vi abiteranno.

TEMPI & COSTI L’investimento è di 50-60 milioni di euro ed i tempi di realizzazione sono di due anni dall’autorizzazione a costruire, quindi, sarà pronto fra tre anni e mezzo, salvo ritardi. «Il progetto nasce dalla considerazione della crescente necessità di posti letto per studenti, a Milano, che ha sempre di più una forte vocazione universitaria», spiegano i vertici del Gruppo

RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE Lo studentato vuole essere un «regalo alla città e anche al quartiere del vecchio Galeazzi, che da quando l’ospedale si è trasferito si è un po’ depauperato, quindi, l’idea sarebbe quella di rilanciare tutta la zona», ha affermato Paolo Rotelli, vice presidente del Gruppo. «Alla fine la vocazione dell’Italia è il terziario, la vocazione di Milano è di essere una città universitaria».

PROGETTO «Saranno abbattuti due pezzi del vecchio edificio e da una struttura a rettangolo diventerà a creiamo una struttura a forma di “U” con dentro un parco, un giardino, una bella parte verde», ha illustrato Rotelli.

