Nick the Nightfly si fa in tre (serate) nel segno di Sting

Tre serate di musica in compagnia di Nick The Nightfly. Domani, sabato 9 e domenica 10 ottobre al Blue Note il concerto di presentazione del nuovo lavoro di Nick The Nightfly Orchestra dedicato a Sting per due spettacoli a sera. Il disco si intitola Swing With Sting, uscito a giugno scorso (il live di presentazione è stato rinviato più volte a causa della pandemia), disponibile anche in vinile su etichetta Incipit Records (distribuito da Egea Music) e registrato live proprio nel tempio jazz.

«Era da tanto tempo che immaginavo come sarebbe stato suonare la musica dei Police “solista” con la nostra big band - racconta Nick The Nightfly. - L’idea di questo album nasce dal mio amore per la musica di questo grande autore e musicista». Dodici brani e due bonus track tra cui Every Breath You Take, Every Little Thing She Does Is Magic, De Do Do Do, De Da Da Da, Fields Of Gold, Englishman In New York, Fragile, Brand New Day, Roxanne. Il tutto inciso con la sua ensemble Nick The Nightfly Orchestra fondata quasi trent’anni fa.

Nella formazione, che spazia dallo Swing al Funky, dal Mainstream, al Soul Jazz, alcuni tra i migliori jazzisti milanesi, dai trombettisti Emilio Soana e Sergio Orlandi al pianista Alberto Bonacasa, il batterista Max Furian ed il sassofonista Giulio Visibelli.

