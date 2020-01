, una decisione presa dal sindaco, Giuseppe Sala , secondo il quale «in alcuni casi c'è bisogno anche di questi richiami alla collettività e di dire 'facciamo tutti la nostra partè, sapendo che certamente non la risolvi così» la questione dello smog. Il sindaco lo ha spiegato intervistato a Radio Deejay nel corso della trasmissione 'Deejay chiama Italia'. Le previsioni meteo «sono sempre un pò incerte, in ogni caso qui la situazione è difficile. Diciamoci la verità: non è che una giornata di blocco, tra l'altro bloccheremo dalle 10 alle 18, cambia la situazione - ha aggiunto - Purtroppo affrontare il tema ambientale, della transizione ambientale è la cosa più frustrante per me, perché sono consapevole che la soluzione sta nel lungo termine ma i cittadini vorrebbero una situazione diversa subito, domani mattina perché vedono i figli andare a scuola e respirare male». In ogni caso per Sala «le domeniche in cui si usa la bicicletta o si va a piedi male non fanno. È dal 2015 che non se ne fa una, qualcosina farà, avendo però la consapevolezza che un pò tutti dobbiamo fare la nostra parte. Quindi facciamoci una domenica così e poi sono io il primo a confessare che servirà un pochettino».L'ordinanza comunale con le eventuali deroghe sarà pronta nella giornata di mercoledì.