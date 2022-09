Foresta, campus e scuole civiche: a Milano parte il progetto della Goccia che rigenera la Bovisa

di Simona Romanò

Una foresta urbana, il nuovo campus universitario del Politecnico e il futuro polo delle scuole civiche. Così entro il 2030 nascerà la Goccia, il progetto che sorgerà sull’ex area industriale dei gasometri della Bovisa oggetto di una radicale riqualificazione, con l’obiettivo di garantire un nuovo futuro nel segno dell’innovazione, della cultura, della formazione e del verde.

OGGI & DOMANI La Goccia - il cui nome si deve alla particolare forma dell’area incastonata tra la Bovisa e Villapizzone - è “non compiuto” urbanistico dagli anni 90: 800 mila metri quadrati di archeologia industriale che “galleggiavano” in attesa di riconversione. Ora, l’ambizioso progetto di recupero punta anche a salvaguardare la piccola foresta spontanea che è nata dopo l’abbandono delle attività industriali. Ieri, è stato l’accordo siglato tra Comune, associazione non profit Terrapreta Aps, Museo di Storia Naturale, l’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi terrestri, Italia Nostra e Progetto Natura. «Questo patto rappresenta un impegno concreto per restituire alla città un luogo che potrà diventare modello e prototipo di recupero a verde di ex aree industriali», ha commentato l’assessore all’Ambiente, Elena Grandi.

LA FORESTA A seguito dell’abbandono delle attività industriali, a cavallo degli anni ‘80 e ‘90, l’area ha visto svilupparsi una vegetazione spontanea che ha rinaturalizzato il quartiere. Ora, la volontà è di mantenere e rendere più rigogliosa questa foresta urbana, che sarà aperta al pubblico. Quindi, «si partirà con le azioni di bonifica, poi, saranno definiti nuovi percorsi di fruizione a scopi didattici, pedagogici e ricreativi».

CAMPUS Su una superficie di oltre 320mila metri quadrati si realizzerà il nuovo campus del Politecnico. In uno dei due gasometri, l’edificio più basso da 15mila metri quadrati, troverà spazio un centro sportivo - con piscina, campo multifunzionale, sale fitness - gestito dal Politecnico in convenzione con Palazzo Marino. La struttura sarà a disposizione di tutta la cittadinanza e non solo degli studenti dell’ateneo. L’altro edificio di 7 piani, invece, grazie al finanziamento della Regione, ospiterà spazi dedicati all’innovazione. Si trasferirà anche il Polihub, l’incubatore da 120 start up e 700 dipendenti del Politecnico.

SCUOLE CIVICHE É la novità per la completa rigenerazione del quartiere. Il Comune intende promuovere l’insediamento della Fondazione scuole civiche di Milano, attualmente distribuite su diverse sedi cittadine. Ha già chiesto e ottenuto 37 milioni di risorse statali.

