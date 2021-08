Milano, ubriachezza e richieste moleste di denaro ai turisti: daspo urbano per 17 persone

Emessi 17 divieti di accesso alle aree urbane di Milano, dai 6 ai 12 mesi, per una cittadina dominicana e 16 uomini di varie nazionalità (6 persone sono residenti a Milano, 2 fuori provincia e 9 senza fissa dimora). Sono stati ritenuti responsabili di una cattiva condotta che metteva a rischio il decoro e la tranquillità pubblica, come ubriachezza e richieste moleste di offerte di denaro a cittadini e turisti in transito.

Il provvedimento è stato preso grazie all'intensificazione dei servizi di controllo del territorio mirati al consolidamento della sicurezza urbana svolti dalla Polizia di Stato tramite i Commissariati Garibaldi Venezia, Città Studi e Mecenate, la Sezione Polmetro e la Polfer di Milano Rogoredo in sinergia con la Divisione Anticrimine.

Dieci dei 17 provvedimenti ha riguardato l'area compresa tra Piazza Argentina e Piazza Oberdan: i destinatari non potranno accedere a Corso Buenos Aires, la più lunga via commerciale d'Europa.

Invece, sei dei provvedimenti sono stati emessi nei confronti di persone che gravitavano all'interno dell'infrastruttura di trasporto per elemosinare denaro da investire nell'acquisto di stupefacenti nei pressi della Stazione di Rogoredo.

Infine, l'ultimo provvedimento è stato emesso nei confronti di un cittadino senegalese molesto che infastidiva i turisti in Piazza Duomo tentando di vendere loro la propria mercanzia.

L'eventuale violazione di tali prescrizioni verrà sanzionata con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA