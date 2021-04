Milano, ragazzo di 15 anni precipita dal secondo piano della scuola: è grave

Milano, dramma in una scuola. Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano della propria scuola. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, lo studente si sarebbe lanciato volontariamente dall'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio in via Copernico, anche se al momento l'ipotesi non può essere confermata con certezza. I militari del Nucleo Investigativo stanno comunque ascoltando insegnanti e compagni per capire cosa sia successo davvero.

Lo studente, che frequenta il primo liceo, è precipitato all'interno del cortile dell'Istituto ed è stato subito soccorso dal personale della scuola. All'arrivo dell'ambulanza era cosciente ma i paramedici hanno comunque fatto ricorso alla ventilazione assistita. Tutti i testimoni sentiti finora dai carabinieri hanno parlato di un gesto volontario ma sulle motivazioni resta il riserbo degli investigatori. I militari stanno controllando lo zaino e la postazione del ragazzo in cerca di elementi utili.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA