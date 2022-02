Milano, picchiato e sbattuto a terra. La vittima è un 30enne italiano: «Sono stato aggredito»

Chiedendogli una sigaretta, lo ha buttato a terra e malmenato. Poi gli ha strappato dal polso un orologio ed è scappato. E' l'aggressione avvenuta all'alba in via Fernanda Wittgens a Milano (zona Colonne).

Come riferito dalla questura, intorno alle 6:30. La vittima è un italiano di 30 anni che ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito mentre stava rincasando dopo aver trascorso una serata con gli amici. ll 30enne, soccorso inizialmente da un'ambulanza del 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ha riportato solo qualche livido e un brutto spavento. Sono in corso le indagini sul caso da parte della polizia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 15:12

