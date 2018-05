Il metrò a Milano si paga con la carta di credito. Da fine giugno si entrerà in via sperimentale in metropolitana (rete urbana ed extraurbana) direttamente con carte bancarie contactless aderenti al circuito Emv.



Atm ha iniziato l'installazione dei primi dispositivi che permetteranno di pagare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con carte bancarie. Il nuovo apparato che Atm sta installando in questi giorni in tutte le 113 stazioni consentirà ai clienti di appoggiare semplicemente la carta per far scattare il tornello. Si tratta di un sistema di pagamento innovativo, che oggi viene offerto solamente dalle società di trasporto di Londra, Chicago, Singapore e sperimentato in poche altre città del mondo.



Il nuovo sistema di pagamento migliorerà l'esperienza di viaggio dei nostri clienti non solo per la facilità di acquisto «real-time», ma consentirà di evitare di sbagliare tariffa per le tratte extra-urbane. Il nuovo sistema sarà inizialmente attivato sulla sola rete della metropolitana, anche se il biglietto avrà validità 90 minuti anche sui mezzi di superficie.

Lunedì 14 Maggio 2018