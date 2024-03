Auto trovata nel fossato: dentro non c’è nessuno, nel bagagliaio compaiono 20 chili di marijuana

di Redazione web

Un'auto trovata dentro un fossato che si utilizza per l'irrigazione, dentro non c'è nessuno, ma dal bagagliaio della vettura spuntano venti chili di marijuana. È successo a Marcignago, in provincia di Pavia, lungo la Provinciale dove nella notte sono intervenuti i carabinieri dopo la telefonata al 112 di un altro automobilista in transito che ha visto l'Alfa Romeo precipitata nel fossato che corre parallelo alla carreggiata. La notizia è riportata da Il Giorno.

Cosa è successo

E dentro l'auto la sorpresa dell'ingente quantitativo di droga. Ma cosa può essere successo? Ignoti spacciatori, o più probabilmente corrieri, hanno dovuto abbandonare la marijuana a bordo dell'auto sulla quale la stavano trasportando, a causa di un'uscita di strada. Sul posto non sono stati chiamati anche i soccorsi. Il guidatore e gli eventuali passeggeri si sono infatti dileguati nel nulla dopo lo schianto, fuggendo a piedi per le campagne oppure recuperati da un complice su un altro mezzo. Una fuga motivata innanzitutto dal voler evitare l'accusa di ricettazione, in quanto l'automobile è risultata rubata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA