Malpensa, caos in aeroporto: varchi controllo passaporti chiusi, code infinite e passeggeri infuriati FOTO

Caos questa mattina all'aeroporto di Malpensa. Al controllo passaporti in arrivo, secondo quanto denunciano alcuni passeggeri a Leggo.it, si sono create file infinite: sarebbero stati aperti pochissimi sportelli automatici. Per cui la gente appena atterrata all'aeroporto milanese è stata costretta a lunghissime attese. Addirittura pare che per i passeggeri in arrivo con il volo da New York, la coda sia cominciata da dentro l'aeromobile.

PASSEGGERI FURIOSI PER LE ATTESE

«Ci sono soltanto le macchinette, non ci sono i controlli dei poliziotti: ce ne sono pochissime aperte. Si è creato un casino allucinante anche per i controlli anti covid: uno scandalo», urlano alcuni viaggiatori dopo una lunghissima attesa. Pochi varchi automatici aperti nelle prime ore della mattinata.

Situazione complicata anche al recupero bagagli: con decine di valigie e trolley abbandonati dai passeggeri "incastrati" ai controlli e impossibilitati a recuperarli. Il contrario di quanto accade abitualmente in ogni aeroporto del mondo, dove il passeggero attende davanti al nastro trasportatore l'arrivo del proprio bagaglio.

Per poter recuperare il trolley c'è chi ci ha impiegato anche un'ora: tensione e disagi notevoli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 10:10

