Madre e figlia trovate morte in casa: giallo a Pavia. Disposta l'autopsia sui cadaveri

Una donna di 90 anni e la figlia di 60, che vivevano sole in un alloggio di edilizia popolare dell'Aler al rione Scala (alla periferia di Pavia), sono state trovate morte in casa. Entrambe avevano problemi di salute, ma la Procura di Pavia ha disposto che venga effettuata l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.

L'ultima volta che sono state viste in vita risale allo scorso 15 dicembre, il giorno in cui una dipendente dei Servizi Sociali (che seguivano madre e figlia, data la loro condizione di fragilità) si è recata nel loro piccolo appartamento per portare la spesa e salutarle, racconta oggi il quotidiano La Provincia Pavese. Dopo quel giorno gli assistenti sociali si sono ripresentati in altre due occasioni, suonando alla porta dell'abitazione senza ricevere risposta.

Così, dopo il terzo tentativo andato nuovamente a vuoto, si è deciso di entrare nell'appartamento forzando la finestra: purtroppo l'anziana novantenne e la figlia sono state ritrovate senza vita. «Le cause del decesso sono ancora da stabilire - sottolinea una nota dei Servizi Sociali del Comune di Pavia -: è stata disposta un'autopsia. Ovviamente né l'assessore Anna Zucconi, né la dirigente di settore possono aggiungere qualcosa agli esiti dell'esame autoptico, ma dal punto di vista umano c'è grande cordoglio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 10:44

