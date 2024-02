Incidente in autostrada a Bergamo, carambola di quattro auto: un morto e cinque feriti

Tragico incidente sulla A4. Una persona è morta in autostrada all'altezza di Bergamo in direzione Venezia. Poco dopo la mezzanotte sull'asfalto bagnato c'è stata una carambola di quattro auto, nella quale uno degli automobilisti di 31 anni è morto.

Cinque persone sono rimaste ferite: hanno rispettivamete 32, 33, 40, 55 e 62 anni. Il più grave è in codice giallo al Papa Giovanni, gli altri in codice verde fra Seriate e la Gavazzeni. Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e la partenza veloce della centrale di Bergamo sul posto per mettere in sicurezza i mezzi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 09:51

