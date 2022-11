Golosaria 2022: torna a Milano la fiera delle eccellenze agroalimentari italiane

di Claudio Burdi

Da oggi e fino al 7 novembre, va in scena al MiCo la diciassettesima edizione di Golosaria, la rassegna dedicata al meglio della produzione enogastronomica del Bel Paese che quest’anno vede la partecipazione di oltre 300 aziende artigianali pronte a conquistare, con le loro chicche gourmet, tutti gli appassionati del buon cibo e del buon bere.

Delizie per il palato da scoprire, assaporare e acquistare in un percorso di 12mila metri quadrati suddiviso come sempre in aree tematiche, per meglio agevolare il “viaggio nel gusto” dei visitatori della manifestazione.

Tantissime le specialità proposte nei 200 stand dell’Area Food. Dal prosciutto di piccione de Le Follie di Carlo Giusti (prodotto unico al mondo) alla bresaola di wagyu giapponese di BrisVal; dal Prosciutto di Carpegna di Eurofoodart al Culatello dell'Antica Corte Pallavicina; dai vasetti di gelatina di carne suina cotta secondo l’antico rito calabrese della Quadara (una lunga bollitura delle parti grasse del maiale in un pentolone di rame) del Salumificio Mandarino al Pane Schiavonesco Molisano di Sapori Riflessi; dalle uova delle galline selvagge della Val Seriana allevate da Marco Rossi a quelle nutrite con i grani pugliesi di Tuorlo Biancofiore; dall'aglio nero in perle e l'aceto di pomodoro di Umami al formaggio Montebore (dalla caratteristica forma di torta a tre strati) del caseificio Terre del Giarolo; dai risi dalla colorazione 100% naturale (rosa puro, viola intenso e nero assoluto) della linea “Origini – Capolavori di Natura” di Riso Vignola al cioccolato esperienziale di Shockino.

100 le cantine presenti nell’Area Wine che ospita anche l’Enoteca di Golosaria, un grande banco di assaggio dove sono disponibili in mescita 150 etichette tra quelle selezionate in vent’anni di Top Hundred (il premio ai 100 migliori vini d’Italia); 10 truck con il loro street food di qualità nell’Area Cucine di Strada.

Novità di questa edizione l’Area Mixo dedicata al bere miscelato dove vivere un fitto programma di appuntamenti a base di cocktail organizzati negli stand di 15 piccoli produttori di spirits e gin italiani (Zucal Grappe, Saint-Roch, Risorgimento 5, Cocchi, Roteglia, Vi.Pi Amari Distillati e Liquori, Naturae Gin, Helba Gin e Denever) e dove degustare in purezza oltre 70 prodotti di nicchia, come i distillati di Capovilla o l’amaro al carciofo di Niscemi di Amaronna.

Ma Golosaria è anche un contenitore di tantissimi appuntamenti (ben 50 nei tre giorni della kermesse) tra assaggi, show cooking, wine tasting, talk show, premiazioni e incontri da non perdere.

Dalla verticale di annate storiche della Barbera d'Asti, realizzata in collaborazione con Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, alle interpretazioni culinarie nell’utilizzo delle varie specialità food presenti a Golosaria condotte da noti chef di tutta Italia, fino alle molte attività educative e non per i più piccini in un’area a loro dedicata.

Dallo speciale omaggio al Maestro Iginio Massari, volto simbolo della pasticceria italiana nel mondo, a quello all’ambasciatore dell’alta pasticceria Made in Sicily Nicola Fiasconaro (che per l’occasione lancerà una call to action in favore della candidatura del borgo siciliano di Castelbuono come Città Creativa UNESCO nel settore gastronomia) condito dalla degustazione del suo Panettone alla Ciliegia e Fragolina, ricoperto con confettura di ciliegie di Liccia (eccellenza tipica di Castelbuono) e cioccolato rosa, e dei nuovi prodotti (panettone e torroncini) della linea Fiasconaro-Dolce&Gabbana.

Dal talk inaugurale “Il Gusto della Distinzione” (tema di questa edizione della manifestazione) intesa come unicità, restituzione al territorio in termini di welfare, sostenibilità e colleganza, con gli interventi di Paolo Zegna (Oasi Zegna), Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina), Massimo Gianolli (La Collina dei Ciliegi) e Paolo Patrone (Dimora Giorni di Pignola) che racconteranno le rispettive case history alla proclamazione dei vini Top Hundred 2022 e ai riconoscimenti alle 21 Cantine memorabili dell’anno, a quelle che si sono distinte con l’enoturismo, alle realtà che hanno sviluppato packaging sostenibili e alla premiazione delle migliori Botteghe d’Italia.

Sul sito di Golosaria tutte le informazioni sugli orari e ticket di ingresso, il programma completo e l’elenco degli espositori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 15:23

