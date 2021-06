Variante Delta, 81 casi registrati in Lombardia: «A giugno in forte calo rispetto a maggio»

La variante Delta in Lombardia è in leggero calo a giugno rispetto a maggio. Sono in tutto 81 i casi da ex 'variante indiana' del Covid finora rilevati in Lombardia, secondo quanto scrive l'ANSA che cita fonti interne alla Regione: due sono stati identificati ad aprile, 70 nel mese di maggio e 9 al 14 giugno. In questo mese di giugno si registra quindi una tendenza in calo rispetto a maggio, ma ancor più significativa è la scarsa percentuale della cosiddetta variante Delta sul totale delle genotipizzazione, che è stata dell'1,20% in maggio e finora dell'1,15% a giugno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 11:33

