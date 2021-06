Fontana: “Variante indiana in Lombardia? Ad oggi la situazione è sotto controllo”

(Agenzia Vista) Milano, 15 Giugno 2021 “Gli 81 casi si riferiscono praticamente al periodo dall’inizio dell’anno a oggi. I primi casi si sono verificati in aprile e sono stati due. A maggio c’è stato un incremento" mentre "nel mese di giugno c’è stata già una piccola ma significativa riduzione. Tutti i casi sono specificatamente monitorati e vengono seguiti. Quindi, mi sembra di poter dire a oggi che la situazione sia sotto controllo. Dovremo monitorarla costantemente e controllare che non si verifichino nuovi focolai di questo genere di varianti. Da quello che risulta anche dalle valutazioni scientifiche è una variante anch’essa sensibile al vaccino e che sembra abbia una maggior diffusività”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa per la presentazione dei nuovi incentivi per auto della Regione a Palazzo Pirelli, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla diffusione della variante indiana del Coronavirus in Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA