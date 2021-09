Covid Lombardia, bollettino 27 settembre: 4 morti e 136 nuovi positivi (64 a Milano)

Covid in Lombardia, il bollettino di lunedì 27 settembre della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 136 su 14.562 tamponi (tasso di positività dello 0,9%): i guariti sono 122, i morti 4. Gli attualmente positivi salgono a 10.863 (+10), di cui 10.412 in isolamento domiciliare (-1 rispetto a ieri), 389 ricoverati con sintomi (+10) e 62 malati in terapia intensiva (+1).

Leggi anche > Bollettino Covid di lunedì 27 settembre: 45 morti e 1.772 casi in più

Per quanto riguarda le singole province, sono 64 i casi a Milano (31 in città), 12 a Sondrio, 11 a Bergamo e 10 a Brescia: meno di dieci casi invece a Monza-Brianza (8), Mantova (7), 3 a Lodi e Como, 2 a Cremona e Pavia, 1 a Lecco e Varese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA