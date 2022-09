L'arte di essere unici: Mattia Vallardita, Andrea Casalino e Attilio Fontana protagonisti nello store Coin a Milano

Storie di sogni e speranze. Di punti di vista e prospettive che cambiano, di scelte di vita capaci di far cambiare “traiettoria” a chi le prende, perché alla base di queste c’è prima di tutto il cuore. Giovedì 29 settembre, in occasione del World Heart Day, il department store Coin di Piazza V Giornate a Milano ospiterà un nuovo appuntamento con Be Unique!, il format di Coin dedicato all’arte di essere unici, che per l’occasione avrà come tema proprio il cuore, e come questo possa essere il principale motore delle decisioni che prendiamo ogni giorno.

Protagonisti dell’incontro saranno Mattia Villardita - lo “Spiderman” italiano che da anni porta sollievo e un sorriso ai bambini negli ospedali e nelle case famiglia -, l’attore, modello e scrittore Andrea Casalino e Attilio Fontana, attore, performer e cantante. I tre racconteranno la propria storia e si confronteranno sul valore di essere unici insieme a Monica Gagliardi, Direttore Marketing e Digital Transformation di Coin SpA.

Mattia Villardita, 29 anni, è conosciuto al pubblico italiano come “Spiderman”, per le attività di volontariato che da anni svolge presso strutture ospedaliere e case famiglia. Nel 2020, su ordine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato insignito del titolo di Cavaliere Della Repubblica Italiana. A novembre 2021 ha vinto il Premio Tim Vision nella nota trasmissione televisiva "Tu Si Que Vales".

Andrea Casalino, classe ’83, nel 2010 vince la fascia di “Uomo Ideale D’Italia”. Dalla moda passa al mondo della recitazione, con ruoli in Rodolfo Valentino – La leggenda, Squadra Anti-Mafia 8 e L’Ispettore Coliandro. Nel 2021 è fra i protagonisti del Grande Fratello VIP. Sempre nel 2021 esce il suo primo libro "Alleniamo la vita" che racconta alcune tappe della sua vita che si incrociano con quelle del cammino di Santiago, compiuto ad agosto 2021.

Attilio Fontana, romano, artistica poliedrico, è attore, performer e cantante. Nel 1996 diventa la voce leader del gruppo “I Ragazzi Italiani” con il quale realizza Sei album, di cui un disco di platino, due dischi d’oro e un album in Castigliano per il Sud America. Recita a teatro, e sul piccolo e grande schermo. Nel 2013 e 2014 vince il titolo di Campione e Supercampione del programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

COIN SpA

Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, è presente su tutto il territorio nazionale, all’interno dei più importanti centri storici e nelle principali vie dello shopping, con 37 negozi diretti e 102 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero. Con un fatturato di vendite al cliente di circa 440 milioni sotto insegna, conta 30 milioni di visitatori e 9 milioni di scontrini emessi, un portfolio di più di 1000 brand e una superficie di vendita di circa 110.000 mq a cui si aggiunge il marketplace Coin.it. Sotto l'insegna Coin Excelsior, il brand include i premium contemporary department store di Roma Cola di Rienzo, Milano CityLife Shopping District, Milano Corso Vercelli e Trieste Corso Italia.

