A Milano una domenica tra abiti e buon cibo come nei mercatini di Londra, è il CC Market da Carlo e Camilla in Segheria

Una domenica tra buon cibo e mercatini come a Londra; due amici Fabio Bisogno e Carlo Cracco, che invitano a curiosare e a rilassarsi. Moda e food, lifestyle e convivialità, è il CC Market, un format che unisce il cibo con Carlo e Camilla in Segheria, e la moda con la boutique milanese Clan Upstairs.

Oggi per tutto il giorno da Carlo e Camilla in Segheria si trova una selezione di brand e co-lab, uomo e donna, della collezione FW20 presenti nel concept store Clan Upstairs, tra cui il brand ready-to-wear Parosh. E poi i bijoux di Ca&Lou, il design con le sedie avanguardistiche de Lombrello, prodotti agricoli dell’azienda romagnola Vistamare di Rosa e Carlo, e le creazioni floreali de Il Profumo dei Fiori. L’intento è quello di riprendere l’atmosfera tipica del vintage market londinese. E poi il dj set e il buon cibo, scegliendo tra street food, il lunch domenicale o la cena della Segheria.

Fino alle 20 da Carlo e Camilla in Segheria in Via G. Meda, 24.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 10:42