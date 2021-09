Bam, Back to the city: in seimila al concerto sotto le stelle con Stefano Bollani

In seimila ad applaudire il Back to the City Concert – La grande musica classica nel Parco, il grande concerto gratuito a Bam - Biblioteca degli Alberi Milano. L’evento, offerto da Fondazione Riccardo Catella, ha visto sul palco (gratis) il pianista e compositore Stefano Bollani e l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretti da Paolo Silvestri, protagonisti di una serata all’insegna della musica classica e jazz di altissima qualità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 21:59

