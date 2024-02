Antonio Ponti, il dj erede della dinastia dell'aceto a processo per spaccio: nella sua auto droga, a casa bilancino e stagnola

di Redazione web

Antonio Ponti, il dj erede della famiglia che produce aceto dalla fine del '700 a Ghemme (Novara), è stato arrestato lo scorso 23 aprile per detenzione di droga ai fini di spaccio. Per il 51enne fondatore di un locale sui navigli l'udienza preliminareè fissata per il 27 marzo a Milano. Lo riporta la Stampa.

La droga

Ponti, che non ha mai lavorato e non ha alcun ruolo nella società di famiglia, era stato fermato in via Leoncavallo, nella zona Nord di Milano, da una volante del commissariato Lambrate, mentre viaggiava sulla sua Dodge Challenger con targa lituana e finestrini oscurati. In macchina con lui c'erano tre pregiudicati per droga e furti e aveva con sè 17 grammi di MD e 9 di cocaina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 12:12

