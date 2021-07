Animali sepolti nella tomba dei padroni. La legge sarà approvata entro la fine dell'anno

Una legge che approva la sepoltura degli animali domestici nella tomba del proprio padrone. E' questa la proposta della Regione Lombardia che sarà approvata entro la fine dell'anno, già inserita nelle disposizioni ministeriali del Comune di Milano.

«Abbiamo una bozza di regolamento che sarà vagliata dalla commissione legislativa - dichiara a Il Messaggero, il presidente della commissione sanità, Emanuele Monti, promotore della legge assieme al colleg Gianluca Comazzi -. Un gesto di attenzione - continua - verso chi condivide una vita con i propri animali. Abbiamo incontrato associazioni di malati, la pet Therapy è uno strumento socio sanitario acclarato e crea un forte legame tra gli animali e la popolazione più fragile».

La legge prevede che per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, si possibile tumulare, previa cremazione, gli animali da affezione nello stesso loculo del padrone o nella tomba di famiglia. In Liguria è già attiva questa legge.

«Molto bene - commenta Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dlel'ambiente - Non possiamo aspettare lo spontaneismo locale. Presto arriverà una legge nazionale. La mia proposta è confluita nella riforma delle attività funerarie,il mio obiettivo è condurre battaglie culturali: permettere ai cani di vaggiare in treno e inserirli nello stato di famiglia».

