Alessia Pifferi, la sorella: «Manipolata dalle psicologhe? È completamente cambiata, lei non è così remissiva»

«Sentire queste cose onestamente fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoro così, non lo so… spero sia fatta chiarezza». Viviana, sorella di Alessia Pifferi, commenta l’indagine a carico delle due psicologhe del carcere di San Vittore e di Alessia Pontenani, legale della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana.

A La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, Viviana racconta che la sorella Alessia «è una persona completamente cambiata dalla persona che è stata arrestata quella sera, anche il modo di parlare che aveva in casa nostra era completamente diverso da quello che c’è stato in udienza...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 21:01

