«Sono un mostro», le urla del papà killer Alessandro Maja dall’ospedale al carcere

Nel primo incontro con gli inquirenti, il 57enne Alessandro Maja, architetto e imprenditore che ha massacrato a martellate la moglie Stefania (56 anni) e la figlia Giulia (16 anni), lasciando in fin di vita il figlio Nicolò, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Eppure, durante il trasporto dall’ospedale (dov’era ricoverato per le lievi feriti che si era inferto) al carcere di Monza, ha parlato, fra il delirio e le lacrime.

In realtà, ha iniziato a urlare: «Sono un mostro». Senza aggiungere altro. Però, appena ha compiuto la mattanza, martedì notte, tra le quattro e le cinque, nell’abitazione a due piani a Samarate, in provincia di Varese, si era messo al balcone e aveva sbraitato, con voce trionfale, dicono i testimoni: «Finalmente ci sono riuscito. Li ho ammazzati». Sono attese le autopsie sul corpo di Stefania e Giulia, previste per sabato 7 maggio

IL FINTO TENTATO OMICIDIO.

Non ha chiarito il motivo della strage e che cosa avesse davvero intenzione di fare, perché il tentato suicidio, secondo gli investigatori, sembra più che altro a una messinscena. Aveva dei tagli a polsi e addome, ma talmente superficiali che gli infermieri non hanno provveduto a suturare le ferite d’emergenza, bensì dopo ore.

FIGLIO IN FIN DI VITA.

Sono invece disperate le condizioni del figlio Nicolò, 23 anni, l’unico sopravvissuto alla strage. I dottori dell’ospedale di Varese non si pronunciano. È stato Operato alla testa per un gravissimo trauma cranico e ancora s’ignora se riaprirà gli occhi. E nel caso lo facesse, come ne uscirà? Con quali eventuali danni soprattutto alla testa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA