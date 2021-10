Aereo precipitato a Milano, un residente di San Donato: «Ho sentito i vetri tremare»

«Ho sentito un aeroplano che stava per cadere, con le eliche che si fermavano, poi ho sentito le finestre tremare e, come nei film, sono andato alla finestra e ho visto una colonna di fumo alzarsi»: è quanto racconta un ragazzo che abita a poche decine di metri dalla palazzina contro cui si è schiantato un aereo da turismo di lusso a San Donato Milanese (Milano).

Attorno all'area, ci sono ancora i soccorritori che stanno coprendo con dei teli i resti delle 8 vittime. L'aereo è precipitato in via 8 ottobre 2001, così intitolata per ricordare la strage di Linate quando morì anche un residente di San Donato tra le 118 vittime dell'incidente aereo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA