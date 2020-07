Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 23:01

Momenti di paura, questa sera, a Milano . Un giovane di 23 anni di nazionalità straniera è stato accoltellato questa sera a Milano, in via Edoardo Bassini. L'uomo è stato aggredito per strada, all'angolo con via Peroni, poco prima delle 21.30.Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito in codice rosso all'ospedaledi Milano per ferite d'arma da taglio. Le sue condizioni vengono giudicate molto gravi. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.