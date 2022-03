Firenze, blitz della polizia: sbomberato il centro sociale di viale Corsica. Uno degli occupanti si barrica sul tetto

Firenze si sveglia con il blitz della polizia. La polizia sta sgomberando il centro sociale di viale Corsica a Firenze occupato da esponenti legati all’area anarchica. È un edificio che secondo il piano catastale sarebbe dovuto diventare un asilo nido, ma è occupato da più di 10 anni. Sul posto si sono riversati centinaia di agenti delle forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Tutti gli incroci della zona sono sbarrati dai mezzi della polizia e dei carabinieri, mentre molti agenti della Digos hanno fatto sgomberare gli occupanti. Tutti tranne uno. Che ha deciso di salire sul tetto e non sembra intenzionato a voler scendere. Ingente il dispiegamento di uomini da parte della polizia, sul posto con numerose camionette e forti disagi per la viabilità fiorentina che si ripercuotono fino all'ospedale di Careggi e a Novoli, con lunghe code fino all'ingresso autostradale di Firenze nord.

L'operazione di sgombero è iniziata poco dopo le 9 di questa mattina. Gli agenti all'interno hanno trovato solo due persone. Una è stata denunciata mentre un secondo giovane è salito sul tetto della struttura. Per il momento non si sono registrate particolari tensioni. Ma per prevenire qualsiasi rischio, i vigili del fuoco hanno già gonfiato il materasso gonfiabile, nel caso l'uomo decida di buttarsi di sotto.

