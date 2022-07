Firenze, rapina un bar colpendo il titolare con una bottigliata: arrestato un 25enne

Ha rapinato un bar di Firenze dopo aver colpito in testa il titolare con una bottigliata. Questa l'accusa per un 25enne di origini eritree che ha portato al suo arresto.

La rapina

La polizia di Firenze ha arrestato il giovane accusato di una rapina messa a segna in un bar del centro storico, «Michelangiolo» di via Ghibellina, dopo aver colpito in testa il titolare con una bottigliata. La vittima, dopo essere stata soccorsa dalle volanti della Questura di Firenze e dai sanitari del 118, ha raccontato agli agenti che intorno alle 8 di ieri mattina, domenica 24 luglio, un uomo, dopo aver bevuto un caffè al bancone ed essere andato in bagno, si sarebbe presentato alla cassa con in mano una bottiglia di birra vuota. Il rapinatore avrebbe quindi intimato al titolare di consegnargli i soldi, minacciandolo di morte. Dalle parole sarebbe poi rapidamente passato ai fatti, colpendolo alla testa con la bottiglia e continuando anche ad aggredirlo in seguito. A questo punto la persona ferita è stata costretta a consegnare all'aggressore il suo portafogli dal quale quest'ultimo avrebbe preso la somma in contanti di circa 300 euro, allontanandosi poi velocemente.

Il soccorso e l'arresto

Due agenti hanno soccorso il gestore del bar, mentre un'altra volante della Polizia di Stato si è messa subito sulle tracce del rapinatore. Il colpevole è stato rintracciato dopo pochi minuti con ancora addosso gran parte del bottino (180 euro) e due dosi di cocaina.

