Auto contro un albero, morto un 19enne: gravi due ragazze di 14 e 15 anni

Un tragico incidente, forse dopo la festa di fine anno scolastico. Un ragazzo di 19 anni è morto e due ragazzine di 14 e 15 anni, che viaggiavano in auto con lui, sono rimaste ferite in modo grave dopo che un'auto, una Mercedes Classe A guidata dal 19enne, si è schiantata contro un albero mentre percorreva via Cattani Cavalcanti a Signa, in provincia di Firenze.

I sanitari del 118 hanno tentato per quasi un'ora inutilmente di rianimare il 19enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo dell'auto le due ragazze, che poi sono state trasportate in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Ieri, venerdì 10 giugno, la scuola è finita e i tre avevano probabilmente festeggiato la fine dell'anno scolastico. Ma la serata si è trasformata in tragedia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Giugno 2022, 14:26

