Firenze, Brando sogna di salire sulla cupola del Duomo: i rossi del calcio storico lo portano in spalle

Brando è un bambino di 9 anni con delle difficoltà motorie. Ma da sempre sognava di vedere la sua Firenze dall'alto della Cupola del Duomo. Un sogno ostacolato dai 500 scalini che non avrebbe mai potuto salire da solo, ma che grazie ai calcianti del calcio storico ha realizzato. È la bellissima storia di un bambino che nella mattinata di domenica 6 novembre ha realizzato il suo desiderio, salendo finalmente sulla Cupola del Duomo di Firenze.

Leggi anche > Firenze, stringe amicizia con un turista e poi lo rapina dell'orologio da 15mila euro all'uscita della discoteca

La storia commovente

Brando è un tifoso dei Rossi del Calcio Storico Fiorentino e proprio i suoi idoli lo hanno portato in spalla fino in cima. Il piccolo, infatti, ha sempre voluto salire sulla Cupola del Brunelleschi del Duomo di Santa Maria del Fiore, ma ha difficoltà a camminare e non avrebbe mai potuto percorrere i quasi 500 scalini. E così i calcianti di Santa Maria Novella si sono offerti di portarlo in spalla fino alla cima per esaudire il suo desiderio.

La felicità sui social

La sua felicità e la bella storia è stata resa nota proprio dalla sua famiglia su Facebook. Grazie alla disponibilità dell'Opera di Santa Maria del Fiore alle 8:00 è stato eccezionalmente aperto l'accesso alla Cupola e Brando è stato portato sulle spalle dai calcianti che si sono alternati nella lunga salita. Ad accompagnare la visita i genitori del bambino, Elena e Matteo, il fratello Diego, il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi e i dirigenti del Colore Rosso. «A volte basta veramente poco per rendere felice e per un attimo importante una persona speciale. Grazie veramente di cuore a tutti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA