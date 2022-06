Ubriaco, si ribalta con l'auto e danneggia altri quattro veicoli: nel bagagliaio aveva un machete

Ha provocato un incidente danneggiando quattro veicoli e nella sua auto ribaltata, la polizia municipale di Firenze, ha trovato un machete e uno sfollagente. E per il neopatentato è scattata la denuncia. Il sinistro è avvenuto la settimana scorsa in piena notte in via dei Cioli. La pattuglia arrivata sul posto si è trovata di fronte a un'auto ribaltata e quattro veicoli in sosta danneggiati.

Sia il conducente che il passeggero della vettura ribaltata, entrambi 19enni, sono stati portati in ospedale. Il conducente è risultato positivo all'etilometro (0,8 grammi/litro) e ai cannabinoidi. Come neopatentato è scattato il ritiro della patente da 4 a 8 mesi, con l'obbligo di sottoporsi a un percorso di recupero con visite e analisi mediche periodiche, la sanzione per la velocità non commisurata alle ore notturne raddoppiata (344 euro), il fermo per 180 giorni del veicolo e la segnalazione Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Ma i guai per il giovane non sono finiti qui: nella sua auto gli agenti hanno trovato un machete e uno sfollagente-torcia. Nonostante il 19enne abbia cercato di giustificarli come attrezzatura per la pesca, per lui è scattata la denuncia per «porto di armi od oggetti atti ad offendere», con il machete e lo sfollagente che sono stati sequestrati.

