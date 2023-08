Cartelli sessisti in discoteca, «O me la dai o me la prendo». Il locale chiede scusa: permetterlo è stata una leggerezza

di Redazione web

«O me la dai o me la prendo». Questo uno dei cartelli apparsi durante un evento in programma al Blanco Beach bar di Firenze, la cui foto è finita sui social, con conseguenti polemiche. A riportarlo è l'edizione fiorentina di Repubblica. Un altro cartello invece riportava la scritta 'Check in' con una freccia indirizzata verso il basso ventre. Si tratterebbe di 'gadget' forniti da una società esterna per le serate 'Aerofun' in programma il venerdì sera fino a fine luglio; cartelli colorati con sopra scritte diverse frasi.

Le scuse della discoteca

In una nota i vertici della discoteca si dicono dispiaciuti per quanto accaduto e prendono le distanze: «La direzione - si legge sempre sul quotidiano - è fortemente dispiaciuta per essere caduta nella leggerezza di permettere questo tipo di comportamento all'interno del proprio club», sottolineando di aver «prontamente provveduto a rimuovere le foto che ritraevano quel gadget».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 13:45

