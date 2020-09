Willy, domani i funerali: ci sarà anche il premier Conte

Willy, il post sugli arrestati a Colleferro: «Li ho incontrati e ho avuto paura»

Una maglietta bianca per l'ultimo saluto a Willy. È l'invito della famiglia a chi parteciperà alle esequie del 21enne picchiato a morte a Colleferro. I funerali sono stati fissati per domani sabato mattina alle 10 al campo sportivo comunale di Paliano, cittadina del frusinate dove il ragazzo viveva. A celebrare il rito funebre sarà monsignor Mauro Parmeggiani.Dopo la fiaccolata di mercoledì sera, a cui hanno partecipato migliaia di persone, ieri nella Questura di Frosinone si è svolto un tavolo tecnico per l'organizzazione dei funerali. «Ricordo l'invito della famiglia di Willy a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù» ha detto il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, al termine della riunione aggiungendo che