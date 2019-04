Tragedia appena fuori dell'hotel, 49enne si toglie la vita impiccandosi alle scale

Nuova tragedia della disperazione in città con vittima un 49enne vicentino che ditrutto dal ”male di vivere” si è messo un cappio al collo per farla finita. La tragedia si è consumata di notte, sulle scale esterne dell’hotel Verdi di via Lanza. Poco dopo le 1.30 di ieri - 27 aprile - un passante ha notato la sagoma di un corpo a penzoloni e ha chiamato il 113.



Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del Suem che nulla hanno potuto fare oltre a certificare il decesso dell'uomo. Il 49enne che viveva da solo, con nelle tasche il telefonino e le chiavi dell'auto parcheggiata nei pressi, non ha lasciato messaggi per giustificare l’estremo gesto.



SOS suicidi

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

Ultimo aggiornamento: 14:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA