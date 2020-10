Vanessa, uccisa a 21 anni dal fidanzato: vandalizzata la tomba. Il padre: «Vigliacchi, siete fanghiglia»

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 19:45

La vita li ha già condannati al dolore eterno di dover dire addio alla loro figlia ad appena 21 anni. Ora, però, per la famiglia di, la giovane uccisa dal fidanzato nel 2012, è arrivato un nuovo, duro colpo: qualcuno hadella ragazza nelA rivelarlo è proprio il. «Che siate maledetti per tutta la vita. Gente senza attributi, al posto di fare questo, perchè non mi affrontate a viso aperto?» - ha scritto l'uomo su- «Siete persone inutili aborti della natura. Comunque se avete un po di fegato venite a cercare me , m***e, perchè se vi trovo sul fatto siete finiti, fanghiglia».Per l'omicidio di, il fidanzatoè stato condannato a 30 anni. L'uomo ha infatti ammesso di aver strangolato la ragazza e di averla soffocata con uno straccio imbevuto nella candeggina, prima di gettare il corpo in un dirupo. La famiglia di Vanessa ha sempre spiegato di essere convinta che Lo Presti non abbia agito da solo e oggi, dopo quanto accaduto,è convinto che quello sfregio alla memoria della figlia sia proprio opera dei complici dell'uomo.La finestrella che proteggeva la lapide e che era chiusa a chiave, infatti, è stata divelta e sono spariti alcuni oggetti che la famiglia di Vanessa aveva lasciato sulla tomba della figlia. Il papà della ragazza lancia accuse mirate: «Non si è trattato di vandalismo casuale, ma mirato, perché avrebbero potuto danneggiare altri loculi, più facilmente accessibili. Questi sono stati dei balordi vigliacchi e senza attributi, a loro modo è stato un tentativo di intimorirci. Ma non ci arrendiamo a cercare ancora i complici di quel bastardo. Sono loro ad aver paura e fanno queste vigliaccate». Allegando la foto dello sportello forzato e divelto, Giovanni Scialfa ringrazia poi i tanti utenti suche hanno mostrato vicinanza alla sua famiglia.