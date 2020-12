Malore a 15 anni durante la lezione di didattica a distanza: Valeria trovata morta dai genitori davanti al pc

Tragedia a Uggiano Montefusco, piccola frazione di Manduria in Puglia, dove una quindicenne ha avuto un malore fatale durante una lezione di didattica a distanza. Valeria frequentava il secondo anno del liceo artistico "Vincenzo Calò" di Grottaglie.

La ragazza ha avuto un mancamento dal quale non si è più ripresa. Ad accorgersi di quanto era successo sono stati i suoi genitori che, non sentendo rumori, hanno aperto la porta trovando la figlia esanime per terra. Inutili tutti i tentativi di soccorso: sotto choc in paese intero.

Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale del "118" partito della postazione di Torricella, perché i mezzi di soccorso della zona erano impegnati in altri interventi.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto, la ragazza era distesa per terra ed era in arresto cardiocircolatorio. Nel frattempo è arrivato anche un equipaggio con il medico a bordo partito da Francavilla Fontana. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.



