Tangenziale di Mestre, uomo passeggia per mezzo chilometro in corsia di sorpasso: salvato dagli automobilisti

Entra in tangenziale a piedi e percorre oltre 500 metri tra le corsie in balìa del traffico: è successo a Mestre. Pericolosa passeggiata, interrotta, fortunatamente senza alcuna conseguenza, da alcuni automobilisti, con il pedone messo in sicurezza e assistito dal personale di CAV e della Polizia Stradale giunto immediatamente sul posto. L’episodio è avvenuto poco dopo le 12 di oggi 9 gennaio 2024 sulla A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste: le telecamere di CAV hanno rilevato un’improvvisa anomalia del traffico, con rallentamenti all’altezza del km 11, poco dopo la rampa che immette dalla rotatoria Marghera.

A provocarlo un giovane a piedi, in stato confusionale, che stava camminando pericolosamente lungo la corsia di sorpasso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 19:05

