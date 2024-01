Morgan e Tiziana morti nel lago di Como, le telecamere hanno ripreso la coppia: cosa è successo davvero

Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, come sono morti nelle fredde acque del Lago di Como? Le indagini della procura proseguono ad ampio raggio: sotto la lente di ingrandimento soprattutto il nuovissimo suv Mercedes Gls di colore nero finito in fondo al lago. Ma ora spunta anche un video. La vettura era stata presa in leasing da Algeri, esperto pilota di aerei, e pare avesse avuto già qualche problema nelle ultime settimane. Le certezze al momento sono ancora poche. Tra queste c'è l’ultima immagine insieme della coppia che si era da poco conosciuta via social e che era al primo vero incontro: risale delle 22.17 di sabato sera, fuori dal ristorante di Capiago Intimiano dove avevano cenato in quello che era il loro primo appuntamento.