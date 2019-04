Una pipì che costa cara, oltre 3mila euro di multa a uno studente sorpreso a fare i "bisogni" in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pipì che gli è costata molto cara. Uno studente di 19 anni è stato multato di oltre tremila euro dopo esser stato sorpreso dai carabinieri a urinare in strada in vicolo Facchini, nella zona universitaria di Bologna. Il giovane, un fuorisede messicano, sicuramente ripenserà diverse volte in futuro su dove fare i propri bisogni.Una cifra simile fu pagata anche da un giovane che si trovò a compierein quello che fu definito un nuovo episodio della "Venezia cafona".