Ucraina, Kiev: ucciso un altro generale russo, è il settimo

Putin perde un altro generale nel trendaduesimo giorno di guerra in Ucraina. Il generale russo Yakov Rezantsev, 48 anni, è stato ucciso in un attacco vicino alla città meridionale ucraina di Kherson. La conferma dell’uccisione è arrivata dal ministero ucraino della Difesa citato dalla Bbc. Secondo una fonte occidentale si tratterebbe del settimo generale dell’esercito russo rimasto ucciso in Ucraina.

Il militare 48enne era il comandante della 49esima armata combinata del distretto militare meridionale, e il quarto giorno dell'invasione avrebbe detto ai suoi soldati che la loro campagna di "smilitarizzazione e denazificazione" dell'Ucraina sarebbe stata vittoriosa nel giro di poche ore, secondo alcune comunicazioni intercettate rilasciate dall'esercito di Kiev.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 08:21

